Jens Maier und Ilka Stricker neu im Aufsichtsrat von Bertelsmann (FOTO)

Gütersloh (ots) - Jens Maier, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von RTL

Deutschland, und Ilka Stricker, stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende

der Bertelsmann SE & Co. KGaA, sind mit Wirkung zum 20. Oktober 2022 neu in den

Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA berufen worden. Das gab das

internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen nach einer

außerordentlichen Hauptversammlung bekannt. Maier und Stricker rücken als

Mitarbeitervertretende in das Gremium nach für Kai Brettmann, bisheriger

Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von RTL Deutschland, und Christiane

Sussieck, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Corporate der der Bertelsmann SE &

Co. KGaA, die jeweils aus dem Aufsichtsrat von Bertelsmann ausscheiden. Dem

Aufsichtsrat gehören mit Jens Maier und Ilka Stricker aktuell vier

Mitarbeitervertretende an.



Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Jens Maier

und Ilka Stricker setzen sich seit vielen Jahren in verschiedenen

Betriebsrats-Gremien bei Bertelsmann mit großer Leidenschaft für ihre

Kolleginnen und Kollegen ein und leben damit einen Teil unserer

Unternehmenskultur. Ich freue mich auf den künftig engen Dialog mit ihnen und

bin überzeugt, dass sie mit ihrer großen Erfahrung die Arbeit im Aufsichtsrat

von Bertelsmann bereichern werden. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich

außerdem Kai Brettmann und Christiane Sussieck für ihr langjähriges Engagement

in diesem Gremium und ihre Identifikation mit den Grundwerten unserer

Unternehmenskultur."