Limburg (ots) - Bereits im vergangenen Jahr hat die AMADEUS Group ihr

30-jähriges Jubiläum begangen und dieses im Juli 2022 ausgiebig gefeiert. Jetzt

gab es einen weiteren Grund zum Feiern. Mit "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991"

realisiert das Immobilienunternehmen am ICE-Gebiet in Limburg einen modernen

Wohnkomplex, der mit seinem Namen ausdrücklich auf das langjährige Bestehen des

Unternehmens verweist und dieses symbolisch zelebriert. Am vergangenen Samstag,

den 15. Oktober, fand das Richtfest an der Baustelle statt, welches die

Fertigstellung eines wichtigen Teils des Gebäudes markiert. Im Rahmen des

Bauprojekts "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" entstehen derzeit auf einer

Fläche von 4.500 Quadratmetern insgesamt 104 Wohnungen und vier

Gewerbeeinheiten.



Richtfest in Limburg mit Bürgermeister und Joey Kelly





Die Fertigstellung des Projekts "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" desLimburger Bauunternehmens erfolgt in zwei Bauabschnitten und ist für dasFrühjahr 2023 geplant. Der erste Bauabschnitt umfasst insgesamt 58 Wohnungen undzwei Gewerbeeinheiten, der zweite 46 Wohnungen und ebenso zwei Gewerbeeinheiten.Die Arbeiten an dem Bauprojekt sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass dieAMADEUS Group am vergangenen Wochenende zum Richtfest geladen hat.Projektleiter, Generalunternehmer, Architekt sowie die Eigentümer der Wohnungenund Interessenten feierten gemeinsam in der L'Òsteria im ICE GewerbegebietLimburg und damit in direkter Nähe zum künftigen Wohnobjekt. Als besondereVIP-Gäste nahmen der Limburger Bürgermeister Dr. Marius Hahn und der MusikerJoey Kelly an den Feierlichkeiten teil. Wie es bei einem Richtfest üblich ist,wurde in diesem Rahmen auch der traditionelle Richtspruch aufgesagt, mit demzugleich der Dank bei allen am Bau beteiligten Personen verbunden ist. Für diesejahrhundertealte Tradition sind alle Gäste gemeinsam von der L'Òsteria zurBaustelle von "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991" gelaufen. Sowohl die Hauptredeals auch den Richtspruch hat Hans-Peter Schuhmacher, Projektleiter bei derAMADEUS Group, gehalten. Als Ehrengäste richteten zudem der Bürgermeister undJoey Kelly einige Worte an die Beteiligten. Im weiteren Verlauf derFeierlichkeiten konnten die Gäste Fotos mit dem berühmten Musiker der KellyFamily machen, der auch CDs und Schallplatten mit einem Autogramm verteilte. DieAbteilung Verwaltung, die neben der Vermietungsabteilung am Richtfest teilnahm,hat darüber hinaus zu einem "Wer wird Millionär"-Quiz zum Thema Verwaltung