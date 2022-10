Trotz gebremster Geschäftsentwicklung bonprix investiert weiter in Digitalisierung und Logistikprozesse (FOTO)

Hamburg (ots) - Ein schwieriges makroökonomisches Umfeld hat das erste

Geschäftshalbjahr 2022/23 von bonprix geprägt: Belastet durch steigende

Rohstoff- und Frachtkosten, die sich anbahnende Energiekrise und ein

insbesondere im Textilbereich ausgesprochen gedämpftes Konsumklima verzeichnet

das internationale Modeunternehmen einen Umsatzrückgang von knapp 11 Prozent

gegenüber einer starken Vorjahresbasis bei positiver Rendite (EBIT-Marge). Dabei

zeigt sich ein heterogenes Bild in den internationalen Märkten. Viele Länder vor

allem in Osteuropa und Skandinavien entwickelten sich weiter positiv, eine

deutliche Kaufzurückhaltung bremste dagegen die Geschäftsentwicklung

insbesondere im Heimatmarkt Deutschland. Trotz herausfordernder

Rahmenbedingungen fokussiert bonprix sich weiter auf strategische

Digitalisierungsthemen und investiert gemeinsam mit dem Partner Hermes

Fulfilment in effiziente Logistikprozesse im Versand-Zentrum am Standort

Haldensleben.



Nachdem bonprix das vergangene Geschäftsjahr 2021/22 mit einem starken

Umsatzplus beendet hatte, zeichneten sich bereits zum Start in das Geschäftsjahr

2022/23 belastende exogene Faktoren ab, die sich in den folgenden Monaten weiter

ausprägen sollten.