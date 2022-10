Unternehmen werden ökologische Nachhaltigkeit nicht mehr in erster Linie als eine moralische Verantwortung sehen, sondern als beispiellose Geschäftsmöglichkeit

LONDON, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Um den Klimawandel zu bekämpfen, investieren Regierungen, Investoren, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt in nachhaltigere Lösungen und Praktiken. Forrester (Nasdaq: FORR) schätzt, dass allein die USA und die EU derzeit 1,4 Billionen Dollar für ökologische Nachhaltigkeit und Klimaanpassung ausgeben; die Summe an Risikokapital-Finanzierungen für grüne Technologien erreicht 17,5 Milliarden Dollar; und der Markt für grüne Finanzinstrumente beläuft sich weltweit auf 658 Milliarden Dollar. Diese Faktoren führen zu dem, was Forrester als „Green Market Revolution" (grüne Marktrevolution) bezeichnet – eine historische Geschäftsmöglichkeit, die mit der ersten und zweiten industriellen Revolution vergleichbar ist. Infolgedessen werden Unternehmen ökologische Nachhaltigkeit nicht mehr in erster Linie als eine moralische und ethische Verantwortung betrachten, sondern als eine beispiellose Geschäftsmöglichkeit, die sie nicht ignorieren können.