NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Zur Rose von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 26 Franken eingestampft. Weitere Verzögerungen im Einführungsprozess des E-Rezepts in Deutschland seien wahrscheinlich, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ist daher deutlich vorsichtiger geworden bei seinen kurzfristigen Schätzungen. Thiel erinnerte insbesondere an bis 2024 erwarteten negativen Barmittelfluss und die hohen Schulden der Onlineapotheke./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 15:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 19:01 / ET

Die Zur Rose Group Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 25,27EUR an der Börse Lang & Schwarz.