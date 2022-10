mein-dienstrad.de informiert auf der Personalmesse in München über die Vorteile des Dienstrad-Leasings

Oldenburg (ots) - Als einer der führenden Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing

ist mein-dienstrad.de am 25. Oktober 2022 auf der 18. Personalmesse in München

mit einem Stand in Halle 3 vertreten. Die seit 2004 stattfindende Messe widmet

sich verschiedener Themen, wie dem Recruiting, Personalmanagement oder der

Weiterbildung von Mitarbeitenden. Ralf Brumm, als Leiter des Vertriebs KMU bei

mein-dienstrad.de, und Sales Manager Kevin Oberlender werden am Stand E23 das

Gespräch mit Personalleitern, Personalentwicklern und anderen Führungskräften

von Unternehmen suchen. Ziel ist es, wichtige Fragen zu beantworten und über die

Vorteile des Dienstrad-Leasings aufzuklären.



Aktionscode für kostenlosen Messebesuch über mein-dienstrad.de