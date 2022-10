Yokoy und Blue dot arbeiten zusammen, um eine End-to-End-Automatisierung der Mehrwertsteuerrückerstattung und der steuerpflichtigen Leistungen für Arbeitnehmer anzubieten

TEL AVIV, Israel, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Blue dot, eine führende Steuerplattform für mitarbeitergesteuerte Ausgaben für die Mehrwertsteuerrückerstattung undsteuerpflichtige Mitarbeiterleistungen, gab heute eine Partnerschaft mit Yokoy bekannt, dem Anbieter einer All-in-One-Lösung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zur Automatisierung des Ausgabemanagements für mittelständische und große Unternehmen. Das KI-gestützte automatisierte Steuerkonformitätssystem von Blue dot wird in die Ausgabenmanagement-Plattform von Yokoy integriert, um die gleichzeitige Analyse und Verwaltung von Unternehmensausgaben zu erleichtern und den Kunden einen End-to-End-Service zu bieten, der sowohl das Ausgabenmanagement als auch die Rückerstattung der Mehrwertsteuer und die TEB-Vorteile in vollem Umfang abdeckt.

Die Bearbeitung von Spesenabrechnungen ist kostspielig und komplex, wobei der Großteil immer noch manuell von einzelnen Mitarbeitern eines Unternehmens erledigt wird, was Zeit kostet, die besser für wichtige Geschäftsaufgaben verwendet werden könnte. Durch die Nutzung der gemeinsamen Leistung von KI-gestütztem Ausgabenmanagement und Steuerautomatisierung unterstreicht diese Partnerschaft zwischen Blue dot und Yokoy die integrale Rolle, die Automatisierung und Technologie bei der Vereinfachung komplexer Finanzverfahren in modernen Unternehmen spielen.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Yokoy zu bündeln, einem Unternehmen, das unser Engagement teilt, bahnbrechende KI-Technologie in den Finanzsektor zu bringen und die Digitalisierung und Automatisierung innerhalb des Ökosystems weiter voranzutreiben", sagte Isaac Saft, CEO und Mitgründer von Blue dot. „Unsere gemeinsame Innovation wird es einer größeren Kundenbasis ermöglichen, eine schnelle, vollständig digitale Kreditorenbuchhaltung mit beispielloser Datenintegrität und einem hohen Maß an Governance und Compliance zu nutzen."

Blue dot rationalisiert den Prozess der Steueranalyse und -einreichung, der für wachstumsstarke Unternehmen in einem dynamischen, globalen und verteilten Arbeitsumfeld notwendig geworden ist. Die KI-gesteuerte Plattform von Blue dot identifiziert und verarbeitet sowohl die zu meldenden Zusatzleistungen als auch die erstattungsfähige Mehrwertsteuer, so dass die Finanzteams die Mehrwertsteuer auf ihre Erklärungen effizient und mühelos zurückfordern können, und schützt so Unternehmen vor Verstößen.