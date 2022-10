Berlin (ots) -



Jedes Jahr stellt sich Interzero als führender Kreislaufdienstleister in Europa

der Frage: Welche Umweltschäden vermeiden wir mit den Lösungen für unsere Kunden

tatsächlich und welches Einsparungspotenzial ergibt sich daraus für die

Gesellschaft?





Die heute veröffentlichte Studie von Fraunhofer UMSICHT "resources SAVED byrecycling" belegt die deutlich positive Wirkung erneut. Interzero hat 2021 dieUmwelt erheblich entlastet.Durch die Kreislaufführung von insgesamt 1,8 Millionen Tonnen Wertstoffen konnteInterzero 2021 mit seinen Kunden über 12,5 Millionen Tonnen Primärressourceneinsparen. Zudem konnte der Ausstoß von rund einer Million Tonnen Treibhausgasenvermieden werden. Ohne den Einsatz von Interzero wären das Kosten fürklimabedingte Umweltschäden in Höhe von 199 Millionen Euro (gemäßUmweltkostenermittlung des Umweltbundesamtes).Die aktuelle Einsparung an Primärressourcen entspricht dem Gewicht von 5.227ausgewachsenen Mammutbäumen."Hitze, Dürre, Überschwemmungen, Seuchen und Hunger - die Auswirkungen desRaubbaus an der Natur und des Klimawandels sind weltweit immer deutlicherspürbar", sagt Dr. Axel Schweitzer, Chairman und Shareholder von Interzero. "Mitder Studie ziehen wir jährlich die Bilanz unseres eigenen Handelns - gemeinsammit unseren Kunden und Partnern. Mit ihrer Veröffentlichung wollen wir aber auchdeutlich machen, dass die Kreislaufführung von Rohstoffen ein wirksamer Faktorist, um den verheerenden Eingriffen in die Natur und dem Klimawandel ökologischund ökonomisch gegenzusteuern. Die Kreislaufwirtschaft bietet riesige Chancen.Das dürfen wir gerade angesichts der angespannten Situation in Europa und derdamit verbundenen Energieverteuerung nicht vergessen."Die genauen Ergebnisse der aktuellen Studie werden erstmals auf der K 2022 vom19. bis 26. Oktober in Düsseldorf vorgestellt. Auf der weltgrößtenKunststoffmesse präsentieren die Expert*innen von Interzero Plastics Recyclingnicht nur innovative Technologien und Services für das Kunststoffrecycling. Sieerläutern auch die Umweltvorteile des Recyclings gegenüber der Primärproduktion.So haben die Wissenschaftler*innen des Fraunhofer-Instituts errechnet: DerEinsatz des von Interzero produzierten Recyclingkunststoffs Procyclen spart im