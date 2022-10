Unternehmen bieten Azubis bessere Karrierechancen

Berlin (ots) - Große Capital-Studie über "Deutschlands beste Ausbilder": 97

Prozent der Unternehmen führen mit den Nachwuchskräften frühzeitig Gespräche

über Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung // 561 Unternehmen schneiden in

der Umfrage gut oder sehr gut ab // 15 Prozent mehr Teilnehmer



Die Personalnot in Deutschland führt dazu, dass fast alle Unternehmen, ihre

Nachwuchskräfte schon zum Start der Ausbildung mit weiteren Karrierechancen

locken, um sie an sich zu binden. Das ist Ergebnis der sechsten Studie

"Deutschlands beste Ausbilder" von dem Magazin CAPITAL, der Talent-Plattform

Ausbildung.de und den Personalmarketing-Experten von Territory Embrace. Danach

geben 97 Prozent der Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, an,

frühzeitig Gespräche über Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung zu führen. 91

Prozent ermöglichen Weiterbildungen. Und 54 Prozent bieten den Azubis an, sie

auch dann wiedereinzustellen, falls sie sich nach der Ausbildung noch für ein

Studium entscheiden.