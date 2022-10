Tisdale Clean Energy fügt das Konzessionsgebiet South Falcon East seinem Uranportfolio in Saskatchewan hinzu

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2022 - TISDALE CLEAN ENERGY CORP. („Tisdale“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: T1KC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Skyharbour Resources Ltd. (TSX.V: SYH) (der „Verkäufer“), einer dem Unternehmen nahestehenden Partei, am 19. Oktober 2022 eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) unterzeichnet hat, die dem Unternehmen das Recht auf den Erwerb einer fünfundsiebzigprozentigen Beteiligung am Konzessionsgebiet South Falcon East (das „Konzessionsgebiet“) zusichert. Das Konzessionsgebiet besteht aus einer Reihe von Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 12.464 Hektar und befindet sich im Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Konzessionsgebiet hat gute Aussichten auf Uranvorkommen und erweitert die Präsenz des Unternehmens in der Region, wo das Unternehmen bereits aktiv das 15.000 Hektar große Uranprojekt Keefe Lake exploriert.

Gemäß der Optionsvereinbarung hat das Unternehmen die Möglichkeit, eine fünfundsiebzigprozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet in zwei Phasen zu erwerben. Zunächst kann das Unternehmen eine einundfünfzigprozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, indem es entsprechende Zahlungen und Explorationsausgaben für das Konzessionsgebiet wie folgt tätigt:

Zahlungen

- Bei Abschluss erhält der Verkäufer 350.000 Dollar sowie 1.111.111 Stammaktien.

- Bis zum Stichtag achtzehn Monate nach dem Abschluss ist eine Zahlung in Höhe von 1.450.000 Dollar fällig; davon können – nach Wahl des Unternehmens – bis zu 1.000.000 Dollar in Form von Stammaktien entrichtet werden, wobei als Berechnungsbasis der 20-tägige volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs am Ausgabetag („VWAP“) herangezogen wird.

- Bis zum zweiten Jahrestag des Abschlusses ist eine Zahlung in Höhe von 1.800.000 Dollar fällig; davon können – nach Wahl des Unternehmens – bis zu 1.000.000 Dollar in Form von Stammaktien auf Basis des VWAP entrichtet werden.

- Bis zum dritten Jahrestag des Abschlusses ist eine Zahlung in Höhe von 2.500.000 Dollar fällig; davon können – nach Wahl des Unternehmens – bis zu 1.500.000 Dollar in Form von Stammaktien auf Basis des VWAP entrichtet werden.