Hongkong-Aktien befinden sich weiterhin in einer Bärenmarktrallye, berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg. Gestern, am 19.11., kündigte John Lee Ka-chiu, Regierungschef der Sonderverwaltungszone Hongkong, an, nicht von der strikten Zero-Covid-Politik Chinas abzuweichen, was zu einem weiteren Kursfall führte. Der Hongkonger Aktienindex Hang Seng gab in Folge um 2,6 Prozent auf einen Stand von 16.511 Punkte nach. Damit rückt er immer näher an seinen Tiefstand im Jahr 2009 von 12.000 Punkten. Im Vergleich zum Jahresanfang hat er 31 Prozent an Wert verloren.

Auch außerhalb der Sonderverwaltungszone sind die Kurse gesunken. Zu den größten Verlierern zählt das Suchmaschinen-Unternehmen Baidu, das gestern knapp neun Prozent an Wert eingebüßt hat. Auch andere Tech-Aktien wie Online-Händler Alibaba und der Lieferservice Meituan gaben jeweils um mehr als sechs Prozent nach. Der Nasdaq Golden Dragon China sank um fast acht Prozent auf seinen niedrigsten Stand seit 2013.