vbw wirbt für tiefere Integration von Digitaltechnologien in Unternehmen - Brossardt "Müssen enormes ökonomisches Potenzial von Metaverse ausschöpfen"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. wirbt

anlässlich der Medientage München dafür, neue Digitaltechnologien wie das

Metaverse tiefer in Unternehmen zu integrieren. "Unser Anspruch muss es sein,

die Technologie in die Breite zu tragen und ihr enormes ökonomisches Potenzial

voll auszuschöpfen. Das ist ein wichtiger Baustein für die langfristige

Zukunftssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts ",

erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Bei einer von der vbw unterstützen Paneldiskussion im Rahmen der Medientage

München diskutieren Unternehmensvertreter*innen, wie neue Digitaltechnologien in

der Praxis in die Wertschöpfungskette der Unternehmen eingebracht werden können.

"Das Metaverse bietet für die Betriebe vielfältige Möglichkeiten: So können mit

Hilfe digitaler Zwillinge maschinelle Prozesse simuliert oder Wartungsarbeiten

vereinfacht werden. Virtuelle Produktvorstellungen oder Aus- und

Weiterbildungsinhalte steigern die Effizienz und senken gleichzeitig Kosten",

erläutert Brossardt im Vorfeld des vbw Panels.