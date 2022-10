NurExone Biologic nimmt an der Bio-Europe 2022 teil

Calgary, Alberta, den 20. Oktober 2022 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FWB: J90) (das „Unternehmen“ oder „NurExone“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosomen-Therapie für Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Bio-Europe-Konferenz 2022 („Bio-Europe“) in Leipzig, Deutschland, teilnehmen wird, die vom 24. Oktober bis 26. Oktober stattfindet.