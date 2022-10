BYD und Hedin Mobility Group stellen Händlernetz für Deutschland vor (FOTO)

Mölndal, Schweden (ots) - Sechs führende Händlergruppen bieten ihren deutschen

Kunden künftig Fahrzeuge von BYD an, dem Pionier in der Elektromobilität



BYD, weltweit führender Hersteller von Elektrofahrzeugen, stellt auf der Paris

Motor Show sein Händlernetz für Deutschland vor. Mit Unterstützung der Hedin

Mobility Group etablierte BYD ein flächendeckendes Netz von Autohäusern, in

denen in Kürze die Fahrzeuge bestellt und gewartet werden können.





Im August 2022 besiegelten BYD (Build Your Dreams) und die schwedische HedinMobility Group, einer der europaweit größten Anbieter von Mobilitätslösungen,ihre Partnerschaft für den Vertrieb der hochwertigen Fahrzeuge von BYD inDeutschland. Auf der internationalen Automesse in Paris präsentierten Vertretervon BYD und der Hedin Mobility Group erstmals offiziell die Händler, die BYD inihr Sortiment aufnehmen werden.Sechs führende Händlergruppen in Deutschland mit einem breiten Netz vonAutohäusern, die auch etablierte Premium-Marken wie Mercedes-Benz oder BMWführen, werden künftig in eigenen Showrooms Fahrzeuge von BYD anbieten. Diesesind Reisacher, Riess, Senger, Sternauto, Sternpartner und die Torpedo Gruppe.Zudem baut Hedin Electric Mobility auch eigene Vertriebsniederlassungen auf. Soist sichergestellt, dass die Kunden bundesweit Fahrzeuge der Marke BYD zur Probefahren, kaufen, warten und reparieren lassen können.In den wichtigsten deutschen Metropolen entstehen zusätzlich in 1A-Lagen moderneFlagship-Stores, in denen Kunden die BYD-Modelle erleben können. In Deutschlandsind zunächst drei Modelle erhältlich, die alle mit der besonders sicheren undhocheffizienten Blade-Batterie von BYD ausgestattet sind: der Mittelklasse-SUVBYD Atto 3, die futuristische Limousine BYD Han und der großzügig gestalteteSiebensitzer BYD Tang.Michael Shu, General Manager and Managing Director, BYD Europe und InternationalCooperation Division: "Wir wissen, dass Deutschland ein besondersanspruchsvoller Automarkt ist. Mit unseren hochwertigen Fahrzeugen, vertriebenüber ein Netz etablierter Händlerpartner, möchten wir nun auch hier Kunden fürunsere Produkte gewinnen."Anders Hedin, Inhaber und CEO der Hedin Mobility Group: "Mit der Aufnahme vonBYD in unser Sortiment bereichern wir unser Angebot um Elektrofahrzeuge imPremiumsegment. Gleichzeitig betreten wir erstmals als Händler den deutschenMarkt. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit diesen Fahrzeugen auf technischund ästhetisch höchstem Niveau unseren deutschen Kunden ein attraktives - undkurzfristig verfügbares - Angebot unterbreiten können."Lars Pauly, CEO der Hedin Electric Mobility GmbH: "Wir sind stolz, dass wir in