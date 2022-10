Sign In Solutions gibt strategische Vision für Visitor Management 2.0 bekannt

ST. PETERSBURG, Fla., USA, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Sign In Solutions, ein globaler Anbieter von cloudbasierter Software für Besuchermanagement und Risikominderung, gab heute seine Vision für Visitor Management 2.0 (VM 2.0) bekannt. Unterstützt von PSG, einer führenden Wachstumskapitalgesellschaft, die sich mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen zusammenschließt, um ihr Wachstum zu beschleunigen, zielt Sign In Solutions darauf ab, Unternehmen mit den erforderlichen Werkzeugen für die Bereitstellung eines sicheren, reibungslosen und zuverlässigen Arbeitsplatzes für alle auszustatten.

VM 2.0 bietet nicht nur ein verbessertes Erlebnis für Besucher an mehr als 15.000 Kundenstandorten weltweit, sondern definiert auch Sicherheit und Risikominderung am Arbeitsplatz neu. „Durch die Produktsuite von Sign In Solutions werden wir Unternehmen jeder Größe in die Lage versetzen, Risiken zu senken, das Mitarbeiterengagement zu optimieren und Besucher effizient zu empfangen", sagte Dave Brown, Präsident von Sign in Solutions. „Das Besuchermanagement entwickelt sich weiter, und es besteht Bedarf an Rationalisierung und Modernisierung von Arbeitsplätzen an verschiedenen physischen und virtuellen Standorten."

Um diese Vision zu unterstützen, hat Sign In Solutions die strategischen Übernahmen der beiden führenden Unternehmen in den Bereichen cloudbasierte Compliance, Genehmigungen und Arbeitsplatzmanagement, ThreatSwitch und Pronestor, bekanntgegeben. Diese Akquisitionen werden die wichtigsten Besuchermanagement-Plattformen des Unternehmens, Sign In App und Sign In Enterprise, ergänzen, um VM 2.0 zu kreieren – die nächste Generation von Arbeitsplatzlösungen, die kritische Bereiche im Markt für Besuchermanagement abdecken.

Als Teil von Sign In Solutions wird ThreatSwitch über Vorregistrierungen hinausgehen, um End-to-End-Compliance, Vorverifizierung und Genehmigung von Besuchern, Auftragnehmern und Mitarbeitern einzuführen. Die fortschrittlichen Arbeitsplatzfunktionen von Pronestor werden eine mühelose Schreibtisch- und Konferenzraumbuchung mit datengesteuerten Erkenntnissen ermöglichen, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Arbeitsräume zu helfen.