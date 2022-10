Athen berät mit Berlin über Stromverbindung für erneuerbare Energien

ATHEN (dpa-AFX) - Die griechische Regierung hat Deutschland und Österreich den Bau einer direkten Stromverbindung vorgeschlagen. Darüber könne grüner Strom von Griechenland nach Mitteleuropa geleitet werden, sagte Energieminister Kostas Skrekas am Donnerstag. "Es ist keine leichte Aufgabe, aber es gibt einen großen Bedarf an grüner Energie etwa in Süddeutschland, die Griechenland liefern kann."

Die Leitung könnte zu Beginn eine Kapazität von drei Gigawatt haben und solle über Albanien und andere Balkanländer führen, hieß es. Griechenland habe allein in diesem Jahr die Kapazitäten der erneuerbaren Energien im Vergleich zu den Vorjahren auf 3,8 Gigawatt fast verdoppelt. Ziel der Regierung ist es, dass erneuerbare Energien bis 2030 einen Anteil von 70 Prozent des Strombedarfs abdecken.

Die internationale Verbindung von Stromnetzen steht in Athen weit oben auf der Agenda. So hatte sich Griechenland vor einem Jahr im Projekt "Euro Africa Interconnector" gemeinsam mit Zypern und Ägypten auf eine rund 1400 Kilometer lange Unterwasser-Stromleitung verständigt, die die Länder verbinden soll. Ein weiteres Projekt ist der "Euro Asia Interconnector" - eine Unterwasserverbindung, die Strom von Israel über Zypern und Griechenland in die EU leiten soll. Hier hatte die Regierung in Nikosia jüngst den Startschuss für die Verlegung des Kabels auf dem rund 900 Kilometer langen Abschnitt von Zypern nach Kreta gegeben. Insgesamt wäre die Verbindung zwischen Israel und der EU mit mehr als 1500 Kilometern verlegter Kabel eine der längsten der Welt./axa/DP/mis