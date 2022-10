Offizielle Gründung des Wuhan Innovationszentrum für Synthetische Biologie und des Forschungs- und Entwicklungszentrum des CABIO Investment Projekt

WUHAN, China, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Forschungs- und Entwicklungszentrum des CABIO Investment Projekt wurde offiziell in Guanggu in Wuhan am Oktober 19.2022 gestartet. Am selben Tag fand die Zeremonie der Gründung des Projekts "Wuhan Innovationszentrum für Synthetische Biologie" statt, das gemeinsam vom Wuhan Industrial Innovation and Development Research Institute, CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. und Hubei Changjiang Science and Innovation Service Group Co., Ltd. auf der Grundlage dieses Investment Projekt gegründet wurde.

Das Wuhan Innovationszentrum für Synthetische Biologie ist führend in der synthetischen Biologie in Zentralchina positioniert. Seine Gründung wird den Anwendungsradius der synthetischen Biologie-Technologie effektiv erweitern, den Prozess der Industriestandardisierung fördern, die Effizienz der Leistungstransformation verbessern, ein komplettes System der wissenschaftlichen und technologischen Innovation und industriellen Transformation auf dem Gebiet der synthetischen Biologie etablieren. Es wird ein internationales erstklassiges und nationales führendes Innovationszentrum werden, das sich der Entwicklung der biologischen Industrie verschrieben hat. Das Zentrum wird Wuhan weiter helfen, einen Billionen-Gesundheitsindustriecluster aufzubauen, die hochwertige Entwicklung der biologischen Industrie in der Provinz Hubei zu unterstützen und Chinas synthetische biologische Technologie in der Welt zu fördern.