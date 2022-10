BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Die durchgesickerten Pläne zur Übergewinnsteuer für deutsche Energieerzeuger seien vorläufig, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einen endgültigen Gesetzesvorschlag werde es erst am 18. November geben. Bis dahin dürfte sich noch einiges ändern./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 13:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 13:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 8,056EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,80

Kursziel alt: 12,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m