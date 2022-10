Wertschätzung durch Mitarbeitergeschenke - 5 Benefits, die beim Pflegepersonal gut ankommen (FOTO)

Köln (ots) - Früher hatte der Arbeitgeber die Zügel in der Hand. Heute ist es

der Arbeitnehmer. Er ist der Motor des Unternehmens. Umso wichtiger ist es,

diesen Motor regelmäßig zu ölen - insbesondere in Kliniken. Das Pflegepersonal

will sich wertgeschätzt fühlen. Ansonsten liebäugelt es schnell mit der

großzügigeren Konkurrenz.



Nicht aber nur mit einer Gehaltserhöhung steigt die Mitarbeiterzufriedenheit.

Auch Mitarbeitergeschenke kommen bei Pflegekräften gut an. Das sieht Martin

Recht, Geschäftsführer von TIGA Recruiting, genauso. "Meiner Erfahrung nach

fühlen sich die Mitarbeiter durch Geschenke noch stärker geschätzt als durch

eine Gehaltserhöhung." Nur welche Aufmerksamkeiten wünscht sich das

Klinikpersonal von seinem Arbeitgeber?