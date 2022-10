DZ BANK stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 143 Euro belassen. Der Einsatz ku?nstlicher Intelligenz in der Augenheilkunde und der Mikrochirurgie du?rfte die weltmarktfu?hrende Position des Medizintechnik-Unternehmens in beiden Märkten weiter stärken, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit attraktiven Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den kommenden fu?nf Jahren./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 08:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 10:41 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 114,7EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m