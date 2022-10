Das, so EcoGraf, bestätigen die Resultate einer unabhängigen Studie zur Lebenszyklusanalyse (LCA) der HFfree-Materialien, mit der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Produktlieferketten bewertet werden. Die Studie beruht dabei auf Naturflockengraphit von EcoGrafs Epanko-Projekt in Tansania und dem HFfree-Reinigungsverfahren des Unternehmens, das ohne die Verwendung von Flusssäure auskommt.

Wie die Gesellschaft erklärte, bestätigte die Studie, dass HFfree-Materialien im Vergleich zu herkömmlichen Produktionswegen aus China etwa 26% der CO2-Emissionen, die im Produktionsprozess von Batterieanodenmaterial anfallen, eliminieren. Kombiniert man das HFfree-Verfahren darüber hinaus mit sauberer, erneuerbarer Energie, erhöhe sich dieser Vorteil auf 65%, so EcoGraf.

Zusätzlich, hieß es weiter, konnten durch die HFfree-Materialien die CO2-Emissionen der Herstellung von Batterieanodenmaterial um über 92% reduziert werden, wurde das Recyclingverfahren von EcoGraf zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von Anodenmaterial genutzt.

Das HF-freie Material, das unter Verwendung Erneuerbarer Energie hergestellt wurde, hatte demzufolge ein Treibhauspotenzial (GWP), das bis zu 2,8 bzw. 4,6 Mal niedriger liegt als das GWP der in China verwendeten natürlichen und synthetischen Graphitmaterialien.

Im Wesentlichen bestätigt das den „erhebliche Umweltnutzen“ des EcoGraf-Produkts, der für die weltweiten Batterie- und Elektrofahrzeughersteller, die ihren Kohlendioxidausstoß reduzieren wollen, von enormer Wichtigkeit ist.

„Dieser entscheidende Schritt bei der Senkung von CO2-Emissionen verfügt über das Potenzial, die Lieferkette für Batterieanodenmaterialien grundlegend zu verändern und stützt EcoGrafs Pläne zur Entwicklung seines RecoBAM-Produkts, das aus recyceltem Anodenproduktionsschrott und Altbatterieanoden besteht“, erklärte die Gesellschaft in ihrer Pressemitteilung.

Laut EcoGraf arbeitet man bereits mit mehreren Partnern an der Entwicklung von Produkten aus recyceltem Anodenmaterial unter der Marke RecoBAM. Wie das Unternehmen betonte, unterstützen die Resultate der LCA den jüngsten Trend in der Branche, in stärkerem Maße Naturgraphit statt synthetischem Graphit in Batterieanoden zu verwenden, da bei der Produktion von synthetischem Graphit fossilen Brennstoffe zum Einsatz kommen und das Herstellungsverfahren energieintensiv ist.

