Berlin (ots) - Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des ZentralverbandsDeutsches Baugewerbe, zur gestrigen Beratung des Energieeffizienzgesetzes imKabinett:"Das laut Presseberichten eingelegte Veto von Bundesbauministerin Klara Geywitzgegen das Energieeffizienzgesetz in der gestrigen Kabinettsitzung begrüßen wir.Wir waren uns im Bündnis bezahlbarer Wohnraum gemeinsam mit dem Bundeskanzlereinig, dass bei allen Maßnahmen der Soziale Wohnungsbau im Vordergrund stehenund ausgeweitet werden muss. Dieser notwendige Schub wird aber ausbleiben, wennnach den neuen Vorgaben im Gebäudesektor insbesondere der 'sozial gebundeneWohnraum' in kurzer Zeit auf hohe Effizienzstandards gehoben werden soll. Dannwürden die für den sozialen Wohnungsbau vorgesehenen Mittel mehr für dieSanierung statt für den Neubau verwendet werden.Eine zu ambitionierte Vorgabe konterkariert damit das Wohnungsbauziel genaudort, wo alle Hand in Hand für mehr Wohnraum zusammenstehen sollten. Damittatsächlich mehr Wohnungen in diesem Segment an den Markt kommen, sollten dieverfügbaren Fördermittel auch für den EH 55-Standard eingesetzt werden können.Also lieber eine geförderte EH 55-Wohnung als keine gebaute EH 40-Wohnung."