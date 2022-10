NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Wochenauftakt und moderaten Verlusten zur Wochenmitte werden die US-Börsen am Donnerstag nur wenig verändert erwartet. Die ersten Konjunkturdaten des Tages fielen gemischt aus. Zudem erreichte den Markt die Mitteilung, dass in Großbritannien die Premierministerin, Liz Truss, zurückgetreten ist. Letzteres dürften die Märkte weltweit "sicherlich wohlwollend, aber zugleich kritisch beobachten", wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners konstatierte.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent im Plus auf 30 490 Punkte. Der technologielastige Index Nasdaq 100 dürfte 0,2 Prozent schwächer bei 11 090 Zählern starten.