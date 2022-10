Trillion Energy gibt Gesamtbohrtiefen- und Protokollierungsergebnisse für Gasbohrloch South Akcakoca 2 bekannt

20. Oktober 2022 - Vancouver, B.C., Kanada - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt vorläufige Gasanzeichen des Bohrlochs South Akcakoca 2 bekannt. Am 15. Oktober erreichte South Akcakoca 2 die Gesamttiefe (Total Depth – „TD“) von 2.826 Metern mit einer wahren vertikalen Tiefe (True Vertical Depth – „TVD“) von 1.543,6 Metern. Dieses Gasbohrloch ist das erste unseres mehrere Bohrlöcher umfassenden Programms auf unserem zu 49% unternehmenseigenen SASB-Gasfeld im Schwarzen Meer in der Türkei.

Die Ergebnisse der Protokollierung während des Bohrens (Logging While Drilling - „LWD“) lassen auf 32 Meter mit potenziell gasfündigen Zonen in 5 Sanden im Akcakoca Member (SASB-Produktionszone) schließen, wobei bei zwei Sanden die gasführenden Zonen jeweils 10 Meter überschreiten. Außerdem fand man bei den bei der Protokollierung während des Bohrens identifizierten Gassanden Erdgas an der Oberfläche bei der Schlammprotokollierung.

Das 7-Zoll-Produktionsgehäuse wurde eingesetzt und einzementiert. Fertigstellung, Perforation und Tests zur Bestimmung der Erdgasproduktionsraten erfolgen in den nächsten Tagen.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte:

„Wir freuen uns sehr darüber, das erste Richtbohrloch unseres mehrere Bohrlöcher umfassenden Programms auf SASB niedergebracht zu haben. Wir lagen mit diesem Bohrloch sowohl zeitlich als auch finanziell im vorgesehenen Rahmen, was die Durchführung unseres Konzepts bestätigt, große Richtbohrlöcher von bestehenden Plattformen aus niederzubringen, um die neuen Erdgaspools anzubohren. Die vorläufig identifizierte Mächtigkeit der gasführenden Zonen bestätigt bereits unser geologisches Modell, das bei der Wahl unserer Bohrstandorte zum Einsatz kommt. Wir erwarten schon aufgeregt die Ergebnisse der Tests zu den aktuellen Gasfließraten, die wir bald erhalten werden.“