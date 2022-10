Recharge Resources beabsichtigt Ausgliederung des Nickelprojekts Pinchi zur Gründung eines neuen börsennotierten Unternehmens - „NextCharge Metals“ -, das sich im Besitz der bestehenden Recharge-Aktionäre befinden wird

Vancouver, BC - 20. Oktober 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt Pläne bekannt, das zu 100 % unternehmenseigene Nickelprojekt Pinchi Lake, das sich etwa 15 bis 30 km nordwestlich von Fort St. James und 120 km nordwestlich von Prince George im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia befindet, auf eine neue Tochtergesellschaft („SpinCo“ oder „NextCharge“) zu übertragen, Finanzmittel für SpinCo bereitzustellen und anschließend die Aktien von SpinCo („SpinCo-Aktien“) im Verhältnis 1:3 an die eingetragenen Aktionäre von Recharge auszuschütten. Die Aktionäre von Recharge würden damit sowohl Aktien von Recharge als auch von SpinCo in den vorgeschlagenen Verhältnissen besitzen.

Recharge strebt den 5. Dezember 2022 als Datum des Inkrafttretens der geplanten Ausgliederung an, wobei die an diesem Datum eingetragenen Aktionäre Anteile an SpinCo erhalten werden. Für SpinCo wurde der Name NextCharge Battery Metals Corp. reserviert. Das Unternehmen hat sich die Website (www.nextchargemetals.com) gesichert und mit dem Aufbau der geplanten NextCharge-Website begonnen.

CEO David Greenway erklärt: „Angesichts eines vollständig finanzierten Bohrprogramms bei Brussels Creek, auf dessen Genehmigung wir derzeit warten, sowie einer Abnahmevereinbarung (LOI) für Lithiumlieferungen, einer Technologielizenz für den mehrstufigen Aufbau eines EkosolveTM-Lithiumextraktionsbetriebs mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr und eines für 2022 geplanten, vollständig finanzierten Bohrprogramms für eine Bohrung mit Produktionsdurchmesser auf dem Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1 sehen wir die perfekte Gelegenheit, durch die Ausgliederung des vollständig qualifizierten Nickelprojekts Pinchi Lake in ein separates, auf Entdeckungen ausgerichtetes börsennotiertes Unternehmen einen Mehrwert für Anleger zu schaffen.“