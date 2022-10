Sphera, ein weltweit führender Anbieter von Software, Daten und Beratungsdienstleistungen für das Performance- und Risikomanagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG), befragte 280 Fachleute für Verfahrenssicherheit und betriebliches Risikomanagement aus aller Welt zum aktuellen Stand des Verfahrenssicherheitsmanagements (PSM) und des betrieblichen Risikomanagements (ORM). Den Ergebnissen zufolge geben 69 % der Befragten an, dass es eine Kluft zwischen den Zielen für Verfahrenssicherheit ihres Unternehmens und der von ihnen erlebten Verfahrenssicherheit gibt. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber der Umfrage von 2021, bei der 21 % der Befragten von einer Kluft zwischen der beabsichtigten Sicherheit und der Realität berichteten. Die Feststellung, dass in einem typischen Monat nur 67 % der sicherheitskritischen Instandhaltung durchgeführt wird, verdeutlicht die Diskrepanz zwischen Absicht und Realität.

Beständige Schwierigkeiten, wie begrenzte Ressourcen und limitierte Budgets, könnten zumindest teilweise die Ursache für die wachsende Kluft sein. Trends wie die Kündigungswelle, die so genannte Great Resignation könnten ebenfalls dazu beigetragen haben. Die Verfahrenssicherheit kann gefährdet sein, wenn Mitarbeiter ausscheiden und ihr Fachwissen verloren geht.

Die drei größten Schwierigkeiten, die von den Befragten als Hindernis für ein wirksames PSM genannt wurden, sind Schwierigkeiten im Management (46 %), Ausbildung und Kompetenz (45 %) sowie unzureichendes Engagement zur Sensibilisierung seitens der zuständigen Mitarbeiter (34 %). Als die drei wichtigsten Triebfedern für die Sicherheitsleistung nannten die Befragten die Verringerung des Betriebsrisikos und des Risikos schwerer Unfälle (66 %), betriebliche Spitzenleistungen (57 %) sowie die Einhaltung von Vorschriften (49 %).