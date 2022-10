Was passiert, wenn ich durchhalte? Wenn ich es schaffe 30 Jahre lang Monat für Monat Geld zu investieren. Egal, ob geheiratet wird oder groß verreist werden soll. Ob die Kinder anfangen zu studieren, irgendwo in der Welt ein Krieg ausbricht oder die nächste Wirtschaftskrise ausbricht. Alle Argumente sind legitim für sich und doch werden Sie gern als Ausrede benutzt, warum es am Ende doch nicht geklappt mit den 30 Jahren. Und warum eigentlich 30 Jahre?

Der Zinseszinseffekt ist das Salz in der Investmentsuppe

Um die Wirkung eines Sparplans zu verstehen, müssen sich Investoren mit einigen Grundregeln und Funktionen vertraut machen: z.B. dem Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt gehört zu den effizientesten Instrumenten, um langfristig Vermögen aufzubauen. Geld, dass am Kapitalmarkt investiert wird, erzielt jährlich eine Rendite. Diese Rendite wird im darauffolgenden Jahr mitverzinst. Dieser Effekt geht immer weiter und führt mittel- bis langfristig zu einem stark exponentiellen Wachstum von Vermögen. Das gilt natürlich nur für den Fall, dass die Märkte sich auch positiv entwickeln, wovon wir auf Basis der historischen Entwicklung des Aktienmarktes ausgehen können.

Der Zinseszinseffekt entfaltet seine Wirkung erst im Zeitablauf. Je länger ein Anleger investiert ist, desto stärker wirkt sich der Effekt auf das angelegte Vermögen aus. Aus dem Grund empfehlen wir jungen Anlegern zu einem frühen Start an der Börse. Selbst kleine Beträge, die heute unwesentlich erscheinen, können in 10, 20 oder 30 Jahren zu einem stattlichen Vermögen anwachsen. Wer bei der Finanzplanung dafür sorgt, dass jeden Monat etwas Geld für die private Altersvorsorge übrigbleibt, schafft gute Voraussetzungen für eine bequeme Rentenzeit.

Breite Diversifikation und viel Geduld

Wichtig für den langfristigen Vermögensaufbau ist der Fokus auf ein sinnvolles Risikoprofil. Anleger sollten ihrer Risikotoleranz niemals überschätzen. Schnell einen Aktien-ETF-Sparplan einrichten - die Freunde machen es ja schließlich auch so - und los geht die Reise. Weit gefehlt. Kaum steht der nächste Crash vor der Tür, der eigene ETF verliert 10%, 15% oder gar 20% und viele Anleger verlieren die Nerven. Damit das nicht passiert, raten wir aus gutem Grund jedem Investor - unabhängig vom Alter - stets dazu die eigene Risikotoleranz zu messen und zwar vor der Anlage. Ganz einfach geht das zum Beispiel mit dem easyfolio Anlegertest (Link).