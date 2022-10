FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 390 auf 355 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer habe enttäuscht mit einer schwachen Profitabilität, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege vermutlich an der Anlaufkosten für die neuen Werke im US-Bundesstaat Texas und nahe Berlin. Tesla verfüge davon ungeachtet weiter über besonders rezessionsbeständige Wachstums- und Margenaussichten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 10:13 / CET

Die Tesla Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 213USD an der Börse Nasdaq.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 355 US-Dollar