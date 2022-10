Würzburg (ots) -



- Kneipp, ein Tochterunternehmen der Paul Hartmann AG, startet Projekt mit

insgesamt 45 Millionen Euro Volumen - klares Bekenntnis zum Standort

Mainfranken

- Projekt zur Verdopplung der Produktionsfläche auf ca. 10.000 Quadratmeter

umfasst zudem Modernisierung des Maschinenparks



Das Traditionsunternehmen Kneipp setzte heute den ersten Spatenstich für die

Erweiterung seiner Produktionsfläche am Standort Ochsenfurt-Hohestadt. Das

Bauvorhaben wird die Kapazitäten der Produktion deutlich erhöhen. Die Kneipp

Gruppe produziert am mainfränkischen Standort neben den Produkten für den

deutschen Heimatmarkt für eine Vielzahl an Ländern in Europa, Asien und

Nordamerika.





Vor Ort setzten am heutigen Donnerstagmorgen die Kneipp GeschäftsführerAlexander C. Schmidt und Frank Titus gemeinsam mit Britta Fünfstück, CEO derPaul Hartmann AG, und Roland Hauck, Head of Engineering und Projektleiter desVorhabens bei Kneipp, den ersten Spatenstich für das umfassende Bauprojekt.Damit entsteht bis 2024 eine Produktionsfläche von 10.000 Quadratmetern amHauptsitz der Kneipp Gruppe. Das entspricht einer Verdopplung der bisherigenProduktionsfläche.In Mainfranken zu Hause - in der Welt daheim"Diese Investition ist zukunftsweisend für die gesamte Kneipp Gruppe", soGeschäftsführer Alexander C. Schmidt zur Eröffnung der Veranstaltung. "Seit 2014schlägt hier in Ochsenfurt-Hohestadt im Landkreis Würzburg das Herz der KneippGruppe - es ist unser Zuhause hier in der Region, dem wir aus Überzeugung treusind. Kneipp bleibt "made in Germany" und "made in Mainfranken."Gestartet als kleines Geschäft der Gründer Sebastian Kneipp und LeonhardOberhäußer, ist Kneipp heute ein international erfolgreiches und wachsendesUnternehmen.Kneipp Geschäftsführer Alexander C. Schmidt dankte dem Vorstand der PaulHartmann AG für die Unterstützung bei diesem wichtigen Schritt zu Erreichung derambitionierten Zukunftspläne. In seiner Rede zu den anwesenden Gästen machteSchmidt deutlich: "Die Planungen für dieses Vorhaben wurden begonnen in einerZeit, in der niemand ahnen konnte, welche Ereignisse und Herausforderungen dasJahr 2022 für Europa und die Welt mit sich bringen würde. Und wir setzen bewusstnicht den Rotstift zuerst bei den Investitionen für die Zukunft an. Wirnavigieren mit Augenmaß und halten mit Überzeugung an diesem starken Vorhabenfest. Insgesamt investieren wir hier am Standort 45 Millionen Euro, davon 25Millionen in unser Gebäude und 20 Millionen unter anderem in Maschinen."Bauvorhaben vereint wichtige Schritte in Sachen NachhaltigkeitNachhaltigkeit ist für Kneipp ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategieund spielt somit eine zentrale Rolle bei der Erweiterung desProduktionsstandorts. So sind auf dem Grundstück insgesamt 17.000 Quadratmeterfür die Natur als Ausgleichsfläche vorgesehen. Eine Dachbegrünung erweitert dieZahl der Grünflächen auf dem Gelände zusätzlich. Weitere Maßnahmen haben dasGrundwasserniveau auf dem Gelände im Blick: Nach Abschluss des Standortprojektssoll Regenwasser komplett versickern können.Im Zuge des Bauvorhabens lässt Kneipp sowohl auf neuen als auch aufBestandsgebäuden Fotovoltaikanlagen installieren, die etwa 13 Prozent desStrombedarfs decken werden. Unterstützt mit einem Stromspeicher sowie einerWärmepumpe, die noch in diesem Jahr in den Betrieb integriert wird, steuertKneipp so auf eine kompensationsunabhängige CO2-Neutralität des Standorts hin.Durch Kompensation ist das Unternehmen bereits heute in Scope 1 und Scope 2klimaneutral.Architekten:Planungsteam OchsenfurtRustler Schriever Architekten PartG mbB, BerlinTeam Reindl & PartnerBerater, Architekten und Ingenieure mbB, NürnbergBaufirma:Riedel Bau GmbH & Co. KG, Schweinfurt