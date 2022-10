Cullinan Metals erwirbt Option auf ein Grafitkonzessionsgebiet in Quebec

Vancouver, B.C. (20. Oktober 2022) – Cullinan Metals Corp. (CSE: CMT) („Cullinan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Geomap Exploration Inc. („Geomap“) eine Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) über den Erwerb einer 100 %igen Beteiligung am Grafitkonzessionsgebiet Lac des Iles West (das „Konzessionsgebiet“) in der Region Mont Laurier in Quebec abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus 43 zusammenhängenden Mineral-Claims mit einer Grundfläche von insgesamt etwa 2.276 Hektar, verzeichnet auf NTS-Blatt 31J05. Das Konzessionsgebiet grenzt im Norden und Westen an die Grafitmine und -mühle Lac des Iles (LDI). Die Produktionskapazität bei LDI beträgt 25.000 Tonnen Grafit pro Jahr.