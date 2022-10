Die Corona-Krise hat das Gesundheitssystem auf eine harte Probe gestellt. Und immer noch ist die Lage angespannt. An vielen Stellen mangelt es an Personal, gleichzeitig dürfte der Bedarf an Fachkräften und Leistungen weiter klettern. Die Zahl der über 65-Jährigen wird weltweit bis 2050 von 700 Millionen auf 2,1 Milliarden ansteigen. "Es drohen eine Explosion der Kosten und/oder eine schlechtere Versorgung der Menschen", warnen Analysten der DZ-Bank in einem neuen Report.

Zur Lösung dieses Problems soll auch die Künstliche Intelligenz beitragen. Das Versprechen der Zukunftstechnik ist groß: "MedTech-KI kann durch Übernahme menschlicher Aufgaben und Prozessoptimierung helfen, die demografische Bombe im Gesundheitswesen zu entschärfen", heißt es weiter in dem Report. "Die Einsparpotenziale werden (in Europa) auf etwa 200 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Außerdem könnten allein in Europa jedes Jahr 400.000 Menschenleben durch den Einsatz von MedTech-KI gerettet werden."