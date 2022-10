Der preisgekrönte Schriftsteller Xue Mo stellt auf der Frankfurter Buchmesse 2022 literarische Werke über das Leben im Westen Chinas vor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der chinesische Schriftsteller Xue Mo

bringt über dreißig Bücher, darunter sein berühmtes Werk Into the Desert , mit,

um am Stand der China International Book Trading Corporation ("CIBTC") auf der

74. Frankfurter Buchmesse eine Themenausstellung durchzuführen, in deren Rahmen

er Gespräche mit internationalen Verlagen und Unternehmen über die

Zusammenarbeit bei den Urheberrechten an den Büchern plant.



Die von 19. bis 23. Oktober stattfindende Frankfurter Buchmesse ist der

weltgrößte Handelsplatz für digitale und gedruckte Inhalte, und das jährliche

Buchspektakel wird auch als "Indikator für die Kulturen der Welt" bezeichnet. Am

Stand 6.2 B110 wird die CIBTC einige der bekanntesten Bücher des chinesischen

Literaturriesen vorstellen, zusammen mit Ausgewählten Geschichten von Xue Mo (ht

tps://play.google.com/store/audiobooks/details/Xue_Mo_Selected_Stories_by_Xuemo?

id=AQAAAEC8OXl51M) , einer Sammlung wunderbarer Geschichten über die Kultur, das

Leben und den Geist Westchinas, die in über 20 Sprachen übersetzt worden ist.