BAADER BANK stuft Nestle auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle von 125 auf 117 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Mit seinen ergebnisseitigen Anpassungen und dem daraus resultierenden neuen Kursziel trage er dem schwierigen Aktienmarktumfeld Rechnung, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern habe im dritten Quartal eine insgesamt solide Leistung gezeigt. Gewisse Risiken für 2023 blieben aber bestehen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 09:13 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 107,6EUR an der Börse Lang & Schwarz.