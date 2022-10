FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Experten der Berenberg Bank zufolge dürfte die Konjunktur im Euroraum nach einem schwierigen Winter schnell wieder in Fahrt kommen. "Ab Ostern rechnen wir mit einer Stabilisierung, ab dem Sommer mit einem kräftigen, v-förmigen Aufschwung", sagte Chefvolkswirt Holger Schmieding am Donnerstag in Frankfurt. Als Triebfeder macht er eine erstarkende Binnennachfrage aus. Und auch die Teuerung sollte sich nach durchstandener Rezession in Grenzen halten.

Kurzfristig aber ist auch Schmiedings Ausblick düster. Im laufenden Schlussquartal sowie im ersten Quartal 2023 dürfte der Euroraum Deutschland in die Rezession folgen, wie der Experte sagte. Seine Prognose für das kommende Jahr liege deutlich unter dem Schnitt der Ökonomen. Vor allem jedoch zum Ausblick der Europäischen Zentralbank (EZB) herrsche ein "himmelweiter Unterschied".