Die unterschätzte Gefahr Schäden durch kriminelle Mitarbeiter höher als durch externe Täter (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Eigene Mitarbeiter sind nach wie vor für 57 % aller Fälle und rund 70 % der

angerichteten finanziellen Schäden verantwortlich

- Schäden durch Dritte sind in den vergangenen fünf Jahren überdurchschnittlich

stark gestiegen: +40 % bei Anzahl der Fälle und +56 % bei der Höhe der Schäden

- Schäden durch Innentäter haben im gleichen Zeitraum um +10 % bei den

Fallzahlen und +23 % bei der Schadenshöhe zugenommen

- Vorsicht Haftungsfalle: Chefs haften, wenn sie es Tätern zu leicht machen;

"normale" Mitarbeiter aber teilweise auch



Wenn Mitarbeiter kriminell werden und das eigene Unternehmen ins Visier nehmen,

kann das schnell teuer werden - und zwar deutlich teurer als bei Schäden, die

durch externe Täter verursacht werden wie beispielsweise Hacker. Zu diesem

Ergebnis kommt die jüngste Analyse der Schadensstatistik von Allianz Trade in

Deutschland, in der aggregierte Daten aus den Schadensfällen der letzten fünf

Jahre in der Vertrauensschadenversicherung (VSV) untersucht wurden.