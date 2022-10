BAADER BANK stuft Zur Rose Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose auf "Add" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Das dritte Quartal der Versandapotheke habe von einem sehr schwachen Umsatztrend gezeugt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er hob zudem hervor, dass die Jahresziele spezifiziert worden seien./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 07:55 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zur Rose Group Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 25,61EUR an der Börse Lang & Schwarz.