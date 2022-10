Die neueste 1 oz. 99,99 % reine Goldanlagemünze stammt ausschließlich aus der

Meliadine-Mine von Agnico Eagle im kanadischen Nunavut-Territorium und ist vollständig rückverfolgbar.

OTTAWA, Ontario, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Als Reaktion auf die steigende Forderung des Marktes nach mehr Transparenz in Bezug auf die Herkunft von Edelmetallen und um seine sich ständig weiterentwickelnden Veredelungsverfahren zu demonstrieren, hat die Mint ihre erste Goldanlagemünze herausgegeben, die vollständig aus einer einzelnen Mine stammt. Die 2022 50 $ 1 Unze 99,99 % reine Maple-Leaf-Anlagemünze aus einer einzigen Quelle besteht vollständig aus Gold, das von Agnico Eagle in seiner Meliadine-Mine in Nunavut (Kanada) extrahiert und von der Mint fachmännisch nach einem strengen Segregationspotokoll verarbeitet wird. Diese besondere Goldanlagemünze wird in Kürze über das Netzwerk der offiziellen Bullionhändler der Mint erhältlich sein.