Assan Aluminiyum priorisiert ESG durch neue nachhaltige Produkte und CSR-Projekte

ISTANBUL, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Assan Aluminiyum, eine Tochtergesellschaft der Kibar Group, priorisiert ESG (environmental, social, governance) in seinen langfristigen Strategien und Zukunftsplänen. Das Unternehmen orientiert sich an den Leistungsstandards der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) als Richtlinie, um in seinen Produktions- und Recyclingbetrieben nachhaltiger zu werden. Neueinführungen von nachhaltigen Produkten, CSR-Projekte (corporate social responsibility, Unternehmensverantwortung) und nachhaltige Expansionspläne legen den Grundstein für die ESG-orientierten Zukunftspläne des Unternehmens.

Assan Aluminiuyum, einer der beiden größten Aluminiumfolienhersteller in Europa, gestaltet seine Prozesse und Investitionspläne basierend auf seinen zentralen Werten Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation und Nachhaltigkeit. Goksal Gungor, General Manager von Assan Aluminiyum, erläutert seine Zukunftspläne und Entwicklungen, die der Nachhaltigkeit Vorrang einräumen: „Wir haben einige aktuelle Nachrichten zu allen drei Dimensionen von ESG. Im Rahmen unserer an ökologischer Nachhaltigkeit orientierten Entwicklung arbeitet unser äußerst kompetentes F&E-Team an einer Reihe von erstklassigen Produkten mit geringem CO2-Ausstoß. Unsere recyclingfreundliche Legierung 3423 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, da für sie mehr als 95 % Nicht-Primäraluminium als Rohstoff verwendet wird. Daher hat 3423 einen um 50 % geringeren CO2-Fußabdruck als gleichwertige Produkte." Das Unternehmen produziert auch erneuerbare Energien in seinem eigenen Kraftwerk, und zwar in einem Umfang, der seinem jährlichen Stromverbrauch entspricht. Das Unternehmen ist über die internationalen Zertifikate für erneuerbare Energien (I-REC), die es generiert und erwirbt, in der Lage, seine Scope-2-Emissionen vollständig auszugleichen.