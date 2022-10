NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen von 77 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "enttäuschenden dritten Quartal" und einer "schwachen Prognose" für das Schlussquartal. Er verwies zudem auf die Abkehr des Chemiekonzerns vom Ebitda-Ziel 2023. Das alle spiegele die schwierigen Endmärkte wider und auch die Neuausrichtung der Erwartungen unter dem neuen Vorstandschef./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 09:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 09:16 / ET

