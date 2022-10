Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Egal, ob Getränkeflaschen, Kosmetikbehälter, Medizinprodukte,Bauelemente oder Recycling: Am zweiten Tag der K 2022, der größten Fachmesse derKunststoff- und Kautschukindustrie, die vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorfstattfindet, haben führende Unternehmen aus Taiwan ihre neusten Innovationen ausder Kunststoff- und Kautschukmaschinenindustrie vorgestellt. DieProduktvorstellung fand im Rahmen einer Pressekonferenz statt, organisiert vomBüro für Außenhandel des taiwanesischen Wirtschaftsministeriums und durchgeführtvom Taiwan External Trade Development Council, TAITRA, Taiwans führenderHandelsförderungsorganisation. Die fünf führenden Unternehmen in der Branche -FCS Group, POLYSTAR, HUARONG Group, EVERPLAST und CHUMPOWER - präsentierten ihreinnovativsten Lösungen, die die Produktion digitaler und vor allem "grüner"machen sollen. Die Pressekonferenz bot eine ideale Plattform, um einendetaillierten Überblick über innovative Kunststoff- und Kautschukmaschinen ausTaiwan zu gewinnen."Taiwan ist der weltweit sechstgrößte Exporteur von Kunststoff undKautschukmaschinen. Der Exportwert erreichte von Januar bis August dieses Jahres704,37 Millionen Dollar, was einer Wachstumsrate von 7,75 Prozent entspricht",sagte Ching-Yun Huang, Wirtschaftsberater, Direktor der Wirtschaftsabteilung undRepräsentant Taipehs in der Bundesrepublik Deutschland, Büro Frankfurt währendder Pressekonferenz. Allein in Deutschland stieg im Zeitraum von Januar bis Juli2022 die Exportwachstumsrate um 69 Prozent. Damit liegt die Bundesrepublikinzwischen auf Platz 14 der größten Exportmärkte Taiwans. "Taiwans Stärke istdie Kombination der Maschinen mit dem Bereich Information und Kommunikation.Gleichzeitig verbinden wir dies mit dem wachsenden Bewusstsein nach Umweltschutz- ein unschlagbares Team", betont Huang.Von Digitalisierung bis Klimaschutz und KreislaufwirtschaftUnter dem Motto "Go Green with Taiwan's Smart Plastic & Rubber Machinery" wurdendie neuen Produkte anhand von Präsentationen der einzelnen Unternehmenvorgestellt:FCS Group , der einzige börsennotierte und größte Hersteller vonSpritzgießmaschinen in Taiwan, stellte die CT-230 R vor, eine vollelektrischeZweikomponenten-Spritzgießanlage. Sie eignet sich für Zweikomponenten- undMehrkomponentenprodukte, einschließlich elektronischer Teile, medizinischerGeräte, Kosmetikbehälter und mehr. Die vollelektrischeZweikomponenten-Spritzgießanlage bietet gleich mehrere Vorteile:Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung.POLYSTAR , der weltweit führende Anbieter von professionellen Recyclingmaschinenin Taiwan, entwickelt unter dem Motto "Recycling Made Simple" einfache, aber