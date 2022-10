Ölpreise steigen weiter

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 93,78 US-Dollar. Das waren 1,37 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November stieg um 1,77 Dollar auf 87,32 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach soll in der chinesischen Führung über eine teilweise Rücknahme von Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus diskutiert werden. In den vergangenen Monaten hatte der harte Corona-Kurs der Regierung in Peking bei der Umsetzung einer Null-Covid-Strategie die Wirtschaft gebremst, was am Ölmarkt mehrfach Nachfragesorgen auslöste.