Die Open Compute Project Foundation erklärt Nachhaltigkeit zu ihrem fünften Grundsatz und einem vorrangigen Projekt

SAN JOSE, Kalifornien, USA, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Heute erklärte die OCP Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die Innovationen im Hyperscale-Bereich anbietet, Nachhaltigkeit zu einem neuen vorrangigen Projekt und zu ihrem fünften Grundsatz. In Zukunft wird die Organisation sicherstellen, dass bei allen OCP-Projekten von Anfang an der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Das wichtige OCP-Nachhaltigkeitsprojekt wird Berichtsziele festlegen, Pläne zur Einhaltung externer Vorschriften und bewährter Praktiken entwickeln und überwachen, hochwertige Nachhaltigkeitskennzahlen festlegen, die über die herkömmlichen Messwerte für Rechenzentren (wie Stromverbrauchseffizienz) hinausgehen, und Roadmaps für Nachhaltigkeitstechnologien und -prozesse erstellen, die die OCP-Gemeinschaft im Rahmen der neuen OCP-Nachhaltigkeitsgrundsätze befolgen kann.

Die in sämtlichen Bereichen der Open Compute Project Foundation ergriffenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden sich auf die technologiespezifische Umsetzung der Vorgaben konzentrieren, die im neuen OCP-Nachhaltigkeitsprojekt festgelegt wurden. Derzeit gibt es im OCP Nachhaltigkeitsbemühungen in Bezug auf kühlende Umgebungen , die eine Steigerung der Wärmemanagement-Effizienz mit flüssigkeitsbasierten Kühltechnologien wie Immersionskühlung und Kühlplattenkühlung sowie Wärmerückgewinnung bewirken sollen. Über die thermische Optimierung hinaus bemühen sich Rechenzentren um die Optimierung der mit dem Betrieb und dem Bau von Rechenzentren sowie der Herstellung von IT-Geräten verbundenen Kohlenstoff-Emissionen. Die Schaffung von Kreislaufsystemen stellt ebenfalls einen wichtigen Schwerpunkt dar, um den Lebenszyklus der physischen IT-Infrastruktur positiv zu steuern. So muss Firmware beispielsweise offen sein, um die Wiederverwendung zu fördern und die langfristige Nachhaltigkeit zu verbessern. Die Hardware-Spezifikationen im OCP entwickeln sind ständig weiter, damit die Produkte so lange wie möglich in Gebrauch bleiben können. Sie werden auf Kreislauffähigkeit ausgelegt, damit die Infrastruktur im Rechenzentrum wiederverwendet werden kann und letztendlich die Wiederverwertung von Komponenten und Materialien bei der Stilllegung ermöglicht wird.