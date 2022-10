Das Open Compute Project eröffnet das erste OCP Experience Center in Nordamerika, das von Arm betrieben wird

BEDMINSTER, New Jersey, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Open Compute Project (OCP) eröffnete im November 2021 das OCP Experience Center, um die Zusammenarbeit innerhalb der OCP-Community durch eine praktische Umgebung zu beschleunigen, in der OCP Accepted und OCP Inspired Hardware in einer OCP Ready-zertifizierten Einrichtung kennengelernt und bewertet werden kann. Seitdem haben verschiedene Mitglieder der OCP-Community acht Experience Center in der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum eingerichtet. Heute freut sich OCP, den neuesten Zuwachs und das erste OCP Experience Center in Nordamerika ankündigen zu können, das von Arm, einem Platin-Mitglied von OCP seit 2018, betrieben wird.

Die Datenflut treibt den Bedarf an heterogener Rechenleistung voran und hat den Aufstieg von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Cloud-nativen Technologien beschleunigt. Diese Technologien funktionieren jedoch am besten, wenn die zugrundeliegende Recheneinheit speziell für die Datenverarbeitung in großem Ausmaß entwickelt wurde. Rechenzentren, Cloud- und Telekommunikationsanbieter profitieren von standardisierten Geräten für ihren täglichen Betrieb. Dies erfordert eine Reihe gemeinsamer Standards und Zertifizierungen, die in der Branche weithin akzeptiert sind und auf heterogene Recheninfrastrukturen angewendet werden können.

„Es ist spannend zu sehen, wie Arm sein Engagement für OCP mit der Einführung des ersten OCP Experience Center in Nordamerika erhöht. Das neue OCP Experience Center, das von Arm ausgerichtet wird, ist ein Beispiel dafür, wie die Gemeinschaft aufstrebende Märkte betritt, die Zugang zu offenen Technologien bieten", sagte Steve Helvie, Vizepräsident des Vertriebs bei OCP. „Mit der Eröffnung dieses neuen Zentrums ist Arm auch ein zertifizierter OCP-Lösungsanbieter geworden, was zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Markteinführung von OCP- und Arm SystemReady-Lösungen zu beschleunigen."

Das OCP Experience Center, das in Bedminster, New Jersey, untergebracht ist, hat zum Ziel, branchenweite Best Practices aus der OCP-Community für Rechenzentren und Servertechnologie auszutauschen. Arm hat sich in Zusammenarbeit mit Tech Mahindra verpflichtet, diese Initiative zu unterstützen, indem das Arm SystemReady Programm an die OCP-Anforderungen angepasst wird. So haben Kunden einen klaren Weg zur Bereitstellung von OCP Ready Arm-basierten Servern und Workstations. Arm SystemReady ist eine weitgehend akzeptierte, auf Branchenstandards basierende Initiative, die von einer Compliance-Test-Suite, Spezifikationen und einem Zertifizierungsprozess begleitet wird, um sicherzustellen, dass Software auf Arm auch wirklich funktioniert. Unternehmen wie ADLINK, AMI, Ampere und Wiwynn haben bereits Arm SystemReady zertifizierte Geräte geliefert und sind wichtige erste Partner, die mit Arm am OCP Experience Center zusammenarbeiten.