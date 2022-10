Deutsche Anleihen etwas unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,09 Prozent auf 135,54 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen war im Gegenzug bis auf 2,45 Prozent gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Zuletzt rentierten die Papiere noch mit 2,38 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf die hohe Inflation in den Industrieländern, die starke Zinserhöhungen durch führende Notenbanken erwarten lässt, was die Renditen am Kapitalmarkt tendenziell weiter in die Höhe treibt. Zuletzt hätten die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank nochmals etwas zugelegt, hieß es in einem Kommentar der Dekabank.