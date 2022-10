Ford würdigt ehemaligen Manager und eröffnet das Richard Parry-Jones Appraisal Center an Teststrecke in Lommel (FOTO)

- Ford hat ein Gebäude auf dem unternehmenseigenen Lommel Proving Ground in

Belgien nach Richard Parry-Jones benannt, dem ehemaligen Vice President,

Global Product Development

- Parry-Jones war ein herausragender Ingenieur, der maßgeblich an der

Entwicklung ikonischer Ford-Fahrzeuge beteiligt war und die Kundenbedürfnisse

bereits früh im Entwicklungsprozess eines Fahrzeugs einbezog



Die Ford Motor Company gab heute bekannt, dass ein Gebäude, welches zur

Verbesserung der Fahrdynamik genutzt wird, von nun an Richard Parry-Jones

Appraisal Center heißen wird. Die Benennung erfolgte zu Ehren des renommierten

Ford-Ingenieurs, der im April letzten Jahres verstorben ist. Parry-Jones war in

der gesamten Branche für seine Expertise in der Fahrzeugentwicklung bekannt,

insbesondere hinsichtlich Fahrqualität und Produktoptimierung, was die

Namensgebung des Fahrdynamikgebäudes auf dem Lommel Proving Ground in Belgien zu

einer besonders passenden Hommage macht. Parry-Jones war fast ein Jahrzehnt

lang, von 1998 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2007, als Group Vice

President of Global Product Development tätig und gilt als treibende Kraft

hinter zahlreichen Ford-Modellen, darunter Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Mustang,

Thunderbird, F-150 und Ford GT. Zur Welt kam Parry-Jones im Jahre 1951 in Wales,

1969 trat er als Trainee in die Produktentwicklungs-Abteilung von Ford ein.