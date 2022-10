UBS stuft APPLE INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach dem iPhone 14 zeige eine Verlagerung in Richtung des High-End-Segments, was bekanntermaßen Rückenwind für die durchschnittlichen Verkaufspreise im September- und Dezember-Quartal bedeute, schrieb Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich aber stiegen durch die weit verbreitete Verfügbarkeit im Low-End-Bereich die Risiken./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 18:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 145,3USD an der Börse Nasdaq.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m