Das eigene Imperium aufbauen - 5 Geschäftsideen, mit denen Frauen erfolgreich werden (FOTO)

Tostedt (ots) - Jessica Verfürth ist Business-Mentorin für Frauen. Mit ihrem

Bosslady Consulting berät sie Kundinnen in allen Fragen rund um die Themen

Onlinestrategie, Verkaufspsychologie und Prozessautomatisierung. Ihr

selbsterklärtes Ziel ist es, aus Frauen echte Unternehmerinnen zu machen, die

wissen, wie man ein Geschäft auf Erfolgskurs bringt.



In der männerdominierten Businesswelt haben Frauen es häufig schwer. Oft neigen

sie dazu, ihre eigenen Leistungen kleinzureden. Bescheidenheit hindert sie

daran, in größeren Maßstäben zu denken. Und auch, wenn es um finanzielle Themen

geht, müssen Frauen immer wieder zurückstecken, weil sie sich oft unter Wert

verkaufen. Jessica Verfürth ist Business-Mentorin für Frauen und unterstützt

diese mit ihrem Bosslady Consulting dabei, ihr Unternehmen groß herausbringen.

Sie hatte es im Leben selbst nicht leicht - und kennt die Hemmungen, die einen

davon abhalten können, ein eigenes Geschäft aufzubauen, daher aus eigener

Erfahrung. Durch ihre Beratungen hinsichtlich Business-Aufbau und

Onlinestrategien lernen ihre Kundinnen, sich in der männerdominierten

Business-Szene durchzusetzen und ein automatisiertes Geschäft aufzubauen, bei

dem der Kontostand ihren Fähigkeiten entspricht. Im Folgenden hat die Expertin

fünf Geschäftsideen für Frauen verraten, die mit ihrem eigenen Business

erfolgreich werden möchten.