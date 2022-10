Wirtschaftsbereich Logistik wächst 2022 vor allem nominal / Deutscher Logistik-Kongress in Berlin (FOTO)

Berlin/Bremen (ots) - Der Deutsche Logistik-Kongress 2022 bringt noch bis morgen

in Berlin unter dem Motto "Supply Chains matter!" rund 2.000 Fach- und

Führungskräfte aus dem Wirtschaftsbereich Logistik zusammen. Hier diskutieren

die Expertinnen und Experten unter anderem, wie die Lieferketten im von

Engpässen und Krisen geprägten "new normal" aufrechterhalten werden können.



Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, Vorstandsvorsitzender der BVL: "So, wie es vor den

derzeitigen Störungen in den Lieferketten war, wird es nicht mehr werden. Wenn

wir die derzeitigen Krisen bewältigt haben, werden andere in den Vordergrund

treten und neue Herausforderungen bringen. Resilientere Lieferketten erfordern

in vielen Prozessen radikales Umdenken - nicht zuletzt vom bisherigen Primat der

"Kosten" hin zu den neuen Prioritäten "Verlässlichkeit" und "Nachhaltigkeit".

Logistik ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und somit auch unserer freien

Gesellschaft. Es ist besonders wichtig, sich in Situationen wie dieser unter

Freunden auszutauschen - 'Friendshoring of knowledge' sozusagen."