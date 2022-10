Open Compute Project Foundation gibt eine erweiterte Zusammenarbeit mit der Linux Foundation bekannt.

Seite 2 ► Seite 1 von 3

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Schaffung eines Rahmens für dieZusammenarbeit mit gemeinsamen Communitys und koordinierten Ergebnissen.Heute kündigte die gemeinnützige Organisation Open Compute Project Foundation(OCP), die Hyperscale-Innovationen für alle zugänglich macht, eine erweiterteZusammenarbeit mit der Linux Foundation (LF) an. Durch die Nutzung einergemeinsamen Designstrategie für Hardware und Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681478-1&h=3202697773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681478-1%26h%3D1617850681%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opencompute.org%252Fblog%252Fopen-compute-project-foundation-announces-a-new-hardware-software-co-design-strategy%26a%3Dhardware-software%2Bco-design%2Bstrategy&a=gemeinsamen+Designstrategie+f%C3%BCr+Hardware+und+Software) soll ein Rahmen für eineZusammenarbeit mit gemeinsamen Communitys und koordinierten Ergebnissengeschaffen werden. Zusätzlich zu der im April 2022 angekündigten Zusammenarbeitim Rahmen des Projekts Switch Abstraction Interface (SAI) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681478-1&h=2265686776&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681478-1%26h%3D3616936691%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opencompute.org%252Fdocuments%252Fswitch-abstraction-interface-ocp-specification-v0-2-pdf%26a%3DSwitch%2BAbstraction%2BInterface%2B(SAI)&a=Switch+Abstraction+Interface+(SAI)) bei OCP und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681478-1&h=2331299980&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681478-1%26h%3D1736460164%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linuxfoundation.org%252Fpress%252Fpress-release%252Fsoftware-for-open-networking-in-the-cloud-sonic-moves-to-the-linux-foundation%26a%3DSONiC&a=SONiC bei LF für das Switching in Rechenzentren habenOCP und LF ein neues, von Microsoft und Google unterstütztes Projekt mit demNamen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681478-1&h=2530682952&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681478-1%26h%3D1466800488%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.opencompute.org%252Fblog%252Fcloud-security-integrating-trust-into-every-chip%26a%3DCaliptra&a=Caliptra herausgebracht, das dieImplementierung einer eingebetteten SiliconHardware-"Root-of-Trust"-Sicherheitslösung standardisiert."Neben dem Erfüllen der Anforderungen unserer Hyperscale-Betreiber-Communitybesteht ein wichtiger Teil der Zielsetzung von OCP darin,Hyperscale-Innovationen, die letztendlich in OCP-anerkannte Produkte eingebettetwerden, für jedermann leicht zugänglich zu machen. Da wir wissen, dass für