(neu: Details zu Festnahme in Italien)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Justiz hat zwei illegale Netzwerke zerschlagen, die Russland trotz geltender Sanktionen mit Militärtechnologie für den Krieg gegen die Ukraine versorgt haben sollen. Insgesamt seien in zwei separaten Strafverfahren elf Verdächtige und mehrere Firmen angeklagt worden, teilte das Justizministerium am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit.

In dem ersten Fall, für den Staatsanwälte in New York zuständig sind, werden demnach unter anderem fünf Russen beschuldigt. Darunter sei Juri Orechow, der Geschäftsführer eines Unternehmens für Industrieanlagen mit Sitz in Hamburg. Er sei auf Ersuchen der USA in Deutschland festgenommen worden. Sein Partner Artyom Uss, der Sohn des Gouverneurs von Krasnojarsk in Sibirien, wurde von den italienischen Behörden auf einem Flughafen in Mailand verhaftet. Das bestätigte die russische Botschaft in Rom bei Facebook. Von dem Unternehmen gab es zunächst keine Stellungnahme. Die italienischen Behörden äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht.